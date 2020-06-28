ATAŞEHİR'DE EVİN BAHÇESİNDE ROMA DÖNEMİ ESERİ BULUNDU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ATAŞEHİR'DE EVİN BAHÇESİNDE ROMA DÖNEMİ ESERİ BULUNDU

Cemil ÖZDEMİR-Özgür KUMANOVALI/ ATAŞEHİR'de bir evin bahçesinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen üzerinde kabartmalar bulunan taş bulundu.

ATAŞEHİR'DE EVİN BAHÇESİNDE ROMA DÖNEMİ ESERİ BULUNDU
28.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:34

Cemil ÖZDEMİR-Özgür KUMANOVALI/ ATAŞEHİR'de bir evin bahçesinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen üzerinde kabartmalar bulunan taş bulundu. 30 yıl önce inşaat halindeki evin bahçe düzenlemesi yapıldığı sırada getirilen taşların arasında bulunduğu belirtilen tarihi eser, İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edildi.

Düzce'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Abdülhamit Dal, geçen  hafta  Ataşehir'de oturan kayınvalidesinin evine gitti. Dal, evin bahçe duvarının dibindeki bir taşın diğerlerinden farklı olduğunu gördü.  Dikkatli incelediğinde taşın üzerindeki figürleri fark eden Dal, durumu hemen yetkililere bildirdi.

"YERİ GELDİĞİNDE ÇAMURUN ÜZERİNDEN ATLAMAK İÇİN KULLANILIYORDU"

"Ben Düzce'de öğretmenlik yapıyorum. Buraya akraba ziyaretine geldik. Bahçede oturup çay içiyorduk. Duvarın dibinde mermer parçası gördüm." diyen Abdülhamit Dal, Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilen taş ile ilgili şunları söyledi: "Onun farklı bir taş olduğunu anladım. Sorduğum da bu evin temeli için taş istediklerini söylediler. Onlar da taşın farklı bir taş olduğunu anladıkları için bir kenara koymuşlar. Daha sonra İstanbul Arkeoloji Müzesi ile irtibata geçtik. Müze yetkilileri de ilgilendiler. Taşı yerine teslim ettik. Bize anlatılanlara göre, taşın M.S 2. Yüzyıla ait bir lahit parçası olduğu, Kibele Anadolu tanrıçası ve Üç Güzeller'e ait bir figür olduğunun düşünüldüğü söylendi. Ama İstanbul'a ait bir figür değilmiş. Anadolu'nun farklı bölgelerinden olabileceği söylendi. Nereden geldiğini biz de bilmiyoruz. Bir kamyon taş siparişi verilmiş ve oradan buraya gelmiş. 30 yıl önce alınıyor, bir kenara koyuyorlar. Bu kadar değerli bir taş olduğunu anlamıyorlar. Orada taşların arasına konuluyor. Yeri geldiğinde çamurun üzerinden atlamak için kullanılıyor. Ama zarar görmedi. Üzerindeki figürler olduğu gibi duruyordu. Taşı fark ettiğimde ev sahiplerinden izin istedim. Eşim de öğretmen, bu konulara ilgi duyuyoruz. Taşın değerli bir şey olduğunu fark ettik, İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim ettik."

"TARİHİ ESER OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Ev sahibi Hacer Öztemur de Evimiz gecekonduydu. Temel taşının içinden güzel bir taş çıktı. Taş hoşuma gitti, bir kenara ayırdım. Damadım geldiğinde gördü. 'Anne bu güzel bir taşmış' dedi. Evet dedim. 30 sene önce eşimin getirdiği taşın arasından çıkardım. Değerli bir taş olduğunu bilmiyordum. Damadım görünce 'bir müzeye soralım, oraya veririz' dedi. İnşallah insanlar gider görürler, 30 yıl önce gördüğümde gerçekten hoşuma gitmişti. Ama tarihi eser olduğunu bilmiyordum. Kara taşların arasından çıkınca, 'bir yerden sökülüp getirilmiş' diye düşündüm. İçerenköy'de taş taşıyan bir akrabamız vardı. Taş istedik. Ama nereden geldiğini bilmiyoruz. Onun getirdiği taşlar arasından çıktı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım Haber
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak Haber
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
Denizli ve Muğla'da iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi Haber
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu Haber
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Rizeli gençlerin kendi imkanıyla çektiği Survivor, izleyenleri kırıp geçiriyor
Rizeli gençlerin kendi imkanıyla çektiği Survivor, izleyenleri kırıp geçiriyor
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Bisikletten düşme numarası yaparak vatandaşları kandıran yaşlı adam, kameralara yakalandı
Bisikletten düşme numarası yaparak vatandaşları kandıran yaşlı adam, kameralara yakalandı
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
İmamoğlu: Bir yıllık belediye başkanlığı dönemimde Haydarpaşa ihalesi ve Galata Kulesi kızgınlığımın tarifi yok
İmamoğlu: Bir yıllık belediye başkanlığı dönemimde Haydarpaşa ihalesi ve Galata Kulesi kızgınlığımın tarifi yok
Kayınpederinin hediye ettiği 1 kovanla arıcılığa başladı şimdi 50 kovanı var
Kayınpederinin hediye ettiği 1 kovanla arıcılığa başladı şimdi 50 kovanı var
Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmayı düşünüyor
Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmayı düşünüyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 1 liraya düştü
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 1 liraya düştü
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adnan Menderes Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Buse Varol Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Caner Erkin Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Türk Türk Lirası Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: ATAŞEHİR'DE EVİN BAHÇESİNDE ROMA DÖNEMİ ESERİ BULUNDU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 11:35:46. #1.15#
title