Ataşehir'de evden televizyon ve bilgisayar çalan 16 yaşındaki şahıs yakayı ele verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ataşehir'de evden televizyon ve bilgisayar çalan 16 yaşındaki şahıs yakayı ele verdi

Ataşehir'de bir eve girerek televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan 16 yaşındaki şahıs polis tarafından yakalandı.

Ataşehir'de evden televizyon ve bilgisayar çalan 16 yaşındaki şahıs yakayı ele verdi
09.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:16

Ataşehir'de bir eve girerek televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan 16 yaşındaki şahıs polis tarafından yakalandı. İki şahsın çalınan eşyaları taşıdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi üzerinde bulunan bir ikamete 19 Mart tarihinde giren bir şahıs 1 adet televizyon ve 1 adet dizüstü bilgisayar çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede bulunan kamera görüntülerini inceleyen polis, H.Y. (16) isimli şahsı, 06 Haziran tarihinde Esatpaşa Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın yapılan sorgulamasında; 'İkametten Hırsızlık' ve 6136 SKM' konularından "aranıyor" olduğu belirlendi. Şahıs hırsızlık olayındaki televizyonu kendisinin çaldığını ve 650 TL'ye sattığını ifade etti. Adli makamlara sevk edilen H.Y. (16) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Çalınan eşyaları iki şahsın yol ortasında taşıdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Haber
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu Haber
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Ömer Çelik'ten 'Herkese 5 bin lira yardım gönderdik' iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
Ömer Çelik'ten "Herkese 5 bin lira yardım gönderdik" iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir
Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit...
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse...
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
Genç kızın, İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuduğu anları diğer sürücüler kaydetti
Genç kızın, İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuduğu anları diğer sürücüler kaydetti
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor
Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 372 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 372 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Ebru Polat Hülya Avşar Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Ataşehir'de evden televizyon ve bilgisayar çalan 16 yaşındaki şahıs yakayı ele verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 11:53:39. #1.15#
title