Ataşehir'de evde kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
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Ataşehir'de evde kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

05.03.2021 01:33 | Son Güncelleme: 05.03.2021 01:36
Ataşehir'de evde kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

Ataşehir'de, gecekondu içerisine kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.

Ataşehir'de, gecekondu içerisine kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yaptıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Mevlana Mahallesi Fatihbey Caddesi'ndeki bir gecekondu içerisine sera kurarak kenevir yetiştirdiği tespit edildi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 84 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonda A.Ö. ve H.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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