Ataşehir'de esnafın kabusu olan suç makinesi yakalandı

Ataşehir'de esnafın kabusu olan suç makinesi yakalandı Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilip, girdiği dükkanları soyarak esnafın adeta kabusu olan 18 yaşından küçük hırsız yakalandı.

Ataşehir'de esnafın kabusu olan suç makinesi yakalandı

İSTANBUL - Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilip, girdiği dükkanları soyarak esnafın adeta kabusu olan 18 yaşından küçük hırsız yakalandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde 00: 00 sıralarında meydana geldi. Ataşehir ve çevre ilçelerde sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilip iş yerlerine giren hırsız esnafın korkulu rüyası olmuştu. İşyeri sahiplerinin şikayeti üzerine Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Amirliği çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı noktadan başlayarak yüzlerce kamera görüntüsünü izledi. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan B.D. isimli yaşı küçük şahıs 11.06.2021 tarihinde yakalanarak muhafaza altına alındı. Şahıs ile ilgili geçmişe dönük yapılan araştırmalarda çevre ilçelerde adet suç konusuna karıştığı belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik