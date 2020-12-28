Ataşehir'de en başarılı iş fikirleri seçildi
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Ataşehir'de en başarılı iş fikirleri seçildi

28.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:44
Ataşehir'de en başarılı iş fikirleri seçildi

Ataşehir Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi'nin (AKAGİM) hazırladığı 2020 yılı Proje Pazarı İş Fikri Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

Ataşehir Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi'nin (AKAGİM) hazırladığı 2020 yılı Proje Pazarı İş Fikri Yarışması'nda kazananlar belli oldu. En başarılı 7 iş fikrinin yarıştığı finalde en iyi 3 ekip belirlendi. Yarışmada eklem ağrıları için doğal yumurta zarı üretimi sağlayan "İnnoyum" projesi birinci oldu.

Ekim ayında başlayan; teknoloji tabanlı, yenilikçi ve ticari değere sahip iş fikirlerinin yarıştığı Proje Pazarı İş Fikri Yarışması'na toplam 21 ekip katıldı. İlk elemenin ardından seçilen 14 ekibe online Girişimcilik Kampı eğitimleri ile mentor destekleri verildi ve iş fikirlerini daha da geliştirmeleri sağlandı. Sonrasında yarı final elemelerinde ilk 7'ye kalan ekipler; etkili sunum teknikleri, sunum mentorluğu ve sunum atölyeleri ile final gününe hazırlandılar.

Yarışmanın finalinde; insan kaynakları alanında adaylara ve işverenlere danışmanlık hizmeti sağlayacak "Konsept CV", eklem ağrıları için doğal yumurta zarı üretimi sağlayacak "İnnoyum", kullanıcılar arası taşınabilir eşya kiralama platformu "Hourly", hayvanlar için kolektif yardımlaşma platformu "Patimino", paylaşımlı mutfak atölyesi "Pikolini", mikro ölçekli organik solucan gübresi makinesi ve yörelere özgü ürünlerin kullanıcılar tarafından online mağazalarda satışının yapılabileceği bir platform olan "Yörecim" projeleri yarıştı.

Final gününde jüri karşısına çıkan ekiplerin yaptıkları sunumlar sonrasında yarışmayı kazanan ilk 3 ekip belirlendi. Değerlendirme sonunda, eklem ağrıları için doğal yumurta zarı üretimi sağlayan "İnnoyum" projesi ile Lara Özmete, Sefanur Yavuz ve Muhammed Yüceer'den oluşan ekip birinci oldu.

Mikro ölçekli organik solucan gübresi üretim makinesi geliştiren Selen Hacıalioğlu ve Murat Aslantürk'ten oluşan ekip ikinci olurken, kullanıcılar arası taşınabilir eşya kiralama platformu olan "Hourly" projesinin geliştiricileri Dilan Fatma Öncevarlık ve Kemal Doruk Yıldız üçüncü oldu.

Başarılı ekipler sırasıyla; 7 bin 500 TL, 5 bin TL ve 2 bin 500 TL para ödülü, AKAGİM ortak ofise ön jürisiz kabul hakkı ve 12 ay boyunca AKAGİM hizmetleri desteği ile Lodestar Business Solutıon tarafından mentör desteği kazandı. - İSTANBUL

Ataşehir'de en başarılı iş fikirleri seçildi
Ataşehir'de en başarılı iş fikirleri seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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