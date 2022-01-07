Ataşehir'de elektrikli scooter ile ters yönde ilerleyen kişiye ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ataşehir'de elektrikli scooter ile ters yönde ilerleyen kişiye ceza

Ataşehir'de elektrikli scooter ile ters yönde ilerleyen kişiye ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de motosikletlere ve elektrikli scooter kullananlara yönelik polis tarafından denetim gerçekleştirildi.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de motosikletlere ve elektrikli scooter kullananlara yönelik polis tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında, elektrikli scooter ile ters yönden ilerlediği belirlenen bir kişiye 196 TL ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosiklet ve elektrikli scooter kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi. Ataşehir'de de kurulan denetim noktasında motosiklet sürücülerinin ve elektrikli scooter kullananların trafik kuralların uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetimler kapsamında durdurulan motosiklet sürücülerinin evrak ve belgeleri polis tarafından kontrol edildi, GBT sorgulamaları yapıldı. Elektrikli scooter ile ters yönden ilerlediği tespit edilen Emre Şahin'e polis tarafından 196 TL para cezası uygulandı.

Emre Şahin, "Haberlerde izliyordum, uygulamaları cezaları görüyordum. Bir daha binmeyeceğim. Acelem vardı bankaya gidiyordum. Para yatırıp oradan gidecektim" dedi. - İSTANBUL

Ataşehir'de elektrikli scooter ile ters yönde ilerleyen kişiye ceza

Ataşehir'de elektrikli scooter ile ters yönde ilerleyen kişiye ceza

Ataşehir'de elektrikli scooter ile ters yönde ilerleyen kişiye ceza

Semt pazarına dadanan yan kesici eltilerin akılalmaz taktiği! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar

Semt pazarına dadanan yan kesici eltilerin akılalmaz taktiği! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar

 Sahte polisler ikinci kez dolandırmaya çalıştı, gerçek polis dakikalarca dil döktü

Sahte polisler ikinci kez dolandırmaya çalıştı, gerçek polis dakikalarca dil döktü

 Lüks aracın amblemlerini çaldı, minibüsüne taktı

Lüks aracın amblemlerini çaldı, minibüsüne taktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title