Ataşehir'de elektrikli scooter denetimi - Haberler
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Ataşehir'de elektrikli scooter denetimi

Ataşehir'de elektrikli scooter denetimi
AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Ataşehir'de polis ekipleri, elektrikli scooterlara yönelik denetim yaptı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de polis ekipleri, elektrikli scooterlara yönelik denetim yaptı.

Ataşehir Bulvarı'nda denetimde bulunan polis ekipleri, scooter sürücülerinin ehliyetlerini kontrol etti.

Ekipler, uygulama sırasında ters yönde giden scooter sürücüsü Emre Ş.'yi durdurdu. Polis, kimliğini ve ehliyetini kontrol ettiği sürücüye ters yola girdiği için 196 lira para cezası uyguladı.

Öğretmen olduğunu ve acelesi olduğu için böyle bir yola başvurduğunu belirten Emre Ş, "Scooterları uygun kullanmayanlara cezai işlem yapıldığını haberlerde görmüştüm. Tüm öğrencilerimden özür diliyorum" dedi.???????

Ataşehir'de elektrikli scooter denetimi

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AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri

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