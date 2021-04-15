Ataşehir'de elektrik kablolarını çalmaya çalıştıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ataşehir'de elektrik kablolarını çalmaya çalıştıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
Ataşehir'de elektrik kablolarını çalmaya çalıştıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı

Ataşehir'de elektrik trafosuna giden kabloları keserek, çalmaya çalıştıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Ataşehir'de elektrik trafosuna giden kabloları keserek, çalmaya çalıştıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Kozyatağı Bağlantı Yolu ve Kayışdağı Caddesi kesişimindeki elektrik trafosuna giden kabloları kesmeye çalışanların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese gelen ekipleri fark eden şüpheliler, kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından kabloları kestikleri tespit edilen Ö.Z, S.Ş. ve İ.K yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Müge Anlı İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Cenk Tosun Metin Oktay Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ataşehir'de elektrik kablolarını çalmaya çalıştıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 14:10:23. #1.14#

title