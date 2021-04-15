Ataşehir'de elektrik kablolarını çalmaya çalıştıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
Ataşehir'de elektrik trafosuna giden kabloları keserek, çalmaya çalıştıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.
Ataşehir'de elektrik trafosuna giden kabloları keserek, çalmaya çalıştıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Kozyatağı Bağlantı Yolu ve Kayışdağı Caddesi kesişimindeki elektrik trafosuna giden kabloları kesmeye çalışanların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese gelen ekipleri fark eden şüpheliler, kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından kabloları kestikleri tespit edilen Ö.Z, S.Ş. ve İ.K yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar