Ataşehir'de eğlence mekanındaki 38 kişiye 131 bin 822 lira ceza kesildi
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Ataşehir'de eğlence mekanındaki 38 kişiye 131 bin 822 lira ceza kesildi

15.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:16

Ataşehir'de bir otelde müzik ve yemek eşliğinde eğlence yapan 38 kişiye toplam 131 bin 822 lira idari para cezası uygulandı.

Ataşehir'de bir otelde müzik ve yemek eşliğinde eğlence yapan 38 kişiye toplam 131 bin 822 lira idari para cezası uygulandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat 21.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde bulunan bir otelde müzik ve yemek eşliğinde eğlence yapıldığı bilgisi üzerine iş yerini denetledi.

Adreste bulunan 38 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununca toplam 131 bin 822 lira idari para cezası kesildi.

Ataşehir'de eğlence mekanındaki 38 kişiye 131 bin 822 lira ceza kesildi
Ataşehir'de eğlence mekanındaki 38 kişiye 131 bin 822 lira ceza kesildi
Ataşehir'de eğlence mekanındaki 38 kişiye 131 bin 822 lira ceza kesildi
Ataşehir'de eğlence mekanındaki 38 kişiye 131 bin 822 lira ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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