Ataşehir'de eğlence mekanındaki 38 kişiye 131 bin 822 lira ceza kesildi

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Ataşehir'de bir otelde müzik ve yemek eşliğinde eğlence yapan 38 kişiye toplam 131 bin 822 lira idari para cezası uygulandı.