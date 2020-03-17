Ataşehir'de eczanede koronavirüs önlemi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ataşehir'de eczanede koronavirüs önlemi - Haber
Koronavirüs, Ataşehir, Güncel

Ataşehir'de eczanede koronavirüs önlemi

ATASEHİR'de bir eczanede koronavirüse karşı çalışanlar 1,5 metre kuralına uyarak eczanenin girişine şerit çekti.

17.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:20
Ataşehir'de eczanede koronavirüs önlemi
ATASEHİR'de  bir eczanede koronavirüse karşı çalışanlar 1,5 metre kuralına uyarak eczanenin girişine şerit çekti. Eczaneye gelen vatandaşlar uygulamaya destek verdi.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bir eczane koronavirüse karşı ilginç bir uygulama başlattı. Eczanenin girişine şerit çeken çalışanlar "Koronavirüsün yayılma hızını yavaşlatan 1,5 metre kuralının önemi nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız uygulamaya göstermiş olduğunuz anlayışa teşekkür ederiz" yazısı asıldı. İlaç almaya gelen vatandaşlar eczaneye giremezken, istedikleri ilaç ve malzemeleri eczane çalışanlarından kapıda teslim aldı. Eczane çalışanları uygulama konusunda konuşmak istemezken, eczaneye gelen vatandaşlar uygulamayı olumlu karşılayarak destek verdi.Eczaneye gelen Zeynel Kürkçü, "Güzel bir uygulama. 1 metreden aldık ilaçlarımızı içeri girmeden. Önlemi alacağız. Takdiri Allah'a bırakacağız" diye konuştu. İlaç almaya geldiğini söyleyen Zekeriya İleri " İçeri giremedik, kapıdan aldık ilacımızı. Koronavirüs için önlem alınmış." diye konuştu.


- İstanbul
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu Haber
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı Haber
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
Merkez'den koronavirüs hamlesi! Merakla beklenen faiz kararı açıklandı Haber
Merkez'den koronavirüs hamlesi! Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem...
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı
Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı
Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Mehmet Ersoy Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Ece Erken Hande Soral Seren Serengil
Spor Falcao Rıza Çalımbay Henry Onyekuru Malcolm Thomas Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Ateş Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Ataşehir'de eczanede koronavirüs önlemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 15:12:06. #1.14#