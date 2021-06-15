ATAŞEHİR'DE DUT AĞACI, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
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ATAŞEHİR'DE DUT AĞACI, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Ataşehir'de dut ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

İSTANBUL Ataşehir'de dut ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağaç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kaldırılırken, otomobilde hasar meydana geldi.

Küçükbakkalköy Mahallesi Kuzu Sokak'taki dut ağacı, öğle saatlerinde otomobilin üzerine devrildi. Çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı motorlu testere keserek, kaldırdı. Ağacın altında kalan tomobilde hasar meydana geldi. Sokakta şans eserin kimsenin olmaması faciayı önledi.

Bir çevre sakini, 'Ağaç çürümüş, aracın üzerine devrildi.O sırada sokakta kimse yoktu" dedi.

ATAŞEHİR'DE DUT AĞACI, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
ATAŞEHİR'DE DUT AĞACI, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
ATAŞEHİR'DE DUT AĞACI, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
ATAŞEHİR'DE DUT AĞACI, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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