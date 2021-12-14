Ataşehir'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtan uyuşturucu madde çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ataşehir'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtan uyuşturucu madde çıktı

Ataşehir'de
Demirören Haber Ajansı / Buğra Akay - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR'de polis ekiplerinin denetimleri esnasında dur ihtarına uymayarak kaçan 34 ENN 394 plakalı otomobil takip sonucu durduruldu.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de polis ekiplerinin denetimleri esnasında dur ihtarına uymayarak kaçan 34 ENN 394 plakalı otomobil takip sonucu durduruldu. Durdurulan araç polis ekiplerince ayrıntılı bir şekilde arandı. Arama sonrası araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilin sürücüsüyle yanındaki kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 03.15 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi, Dudullu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde denetim yapan Ataşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, 34 ENN 394 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü K.K dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu araç önü kesilerek durduruldu. Araç içerisinde yapılan detaylı arama sonucunda gözlük kılıfı içerisine zulalanmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü K.K. ve yanındaki R.Ş. gözaltına alındı.


- İstanbul
Ataşehir'de dur ihtarına uymayarak kaçan araçtan uyuşturucu madde çıktı

Ataşehir'de dur ihtarına uymayarak kaçan araçtan uyuşturucu madde çıktı

Ataşehir'de dur ihtarına uymayarak kaçan araçtan uyuşturucu madde çıktı

Ataşehir'de dur ihtarına uymayarak kaçan araçtan uyuşturucu madde çıktı

Müge Anlı'da eşinin pideciyle kaçtığını öğrendikten sonra intihar eden kocayla ilgili kahreden iki detay

Müge Anlı'da eşinin pideciyle kaçtığını öğrendikten sonra intihar eden kocayla ilgili kahreden iki detay

 Son dakika! Yalova'da bir evde ve iş yerinde 2 kişi ölü bulundu

Son dakika! Yalova'da bir evde ve iş yerinde 2 kişi ölü bulundu

 AK Partili Kürşat Kılıç sessizliğini bozdu: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir

AK Partili Kürşat Kılıç sessizliğini bozdu: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir

Demirören Haber Ajansı / Buğra Akay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title