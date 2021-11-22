Ataşehir'de düğün konvoyunda "drift" yapan araç trafikten men edildi

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de düğün konvoyunda "drift" yapan araç 60 gün trafikten men edildi, sürücüsüne de 6 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

Yenisahra Mahallesi Yavuz Caddesi'nde düğün konvoyu sırasında bir sürücünün drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesine ilişkin İstanbul Emniyeti çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında düğün konvoyunda drift yapan ve görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan sürücünün C.Y.S. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü C.Y.S'ye trafik kanunun ilgili maddesi uyarınca drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmekten 6 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, aracı da trafikten 60 gün süreyle men edildi.

Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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