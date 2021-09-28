Ataşehir'de devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü öldü - Haberler
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Ataşehir'de devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü öldü

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel
Ataşehir'de devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü öldü

Ataşehir'de bir binanın otoparkına devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir binanın otoparkına devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Yeni Sahra Mahallesi Derecik Sokak'ta bir tırdan indirildikten sonra yokuş olan sokakta ilerleyen iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın otoparkına devrildi.

Yan yatan makinesinin sürücüsü Oğuz Kaçmaz (40), asfalt düzeltmek için kullanılan silindirlerin altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Vinçle kaldırılan iş makinesinin altından çıkarılan Kaçmaz'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri
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