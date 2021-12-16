Ataşehir'de dereye düşen 6 köpek kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ataşehir'de dereye düşen 6 köpek kurtarıldı

Ataşehir'de dereye düşen 6 köpek kurtarıldı
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Ataşehir'de, Kurbağalıdere'ye düşen 6 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, Kurbağalıdere'ye düşen 6 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 3004 Caddesi'nde bulunan dereye 6 köpeğin düştüğünü, kanalizasyona sığındığını ve zor anlar yaşadığını görev vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve veteriner ekibi sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin dereden çıkardığı 6 köpeğe veteriner ekibi müdahale etti.

Kurtarılan köpekler barınağa götürüldü.

ESENLER'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI: ÜST KATTAKİLER ÇATIYA KAÇTI

ESENLER'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI: ÜST KATTAKİLER ÇATIYA KAÇTI

 İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KALDIRIMDA GÖÇÜK OLUŞTU, 2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KALDIRIMDA GÖÇÜK OLUŞTU, 2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

 İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title