Ataşehir'de dereye düşen 6 köpek kurtarıldı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, Kurbağalıdere'ye düşen 6 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 3004 Caddesi'nde bulunan dereye 6 köpeğin düştüğünü, kanalizasyona sığındığını ve zor anlar yaşadığını görev vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve veteriner ekibi sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin dereden çıkardığı 6 köpeğe veteriner ekibi müdahale etti.

Kurtarılan köpekler barınağa götürüldü.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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