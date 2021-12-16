Ataşehir'de dereye düşen 6 köpek kurtarıldı
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Ataşehir'de, Kurbağalıdere'ye düşen 6 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, Kurbağalıdere'ye düşen 6 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, 3004 Caddesi'nde bulunan dereye 6 köpeğin düştüğünü, kanalizasyona sığındığını ve zor anlar yaşadığını görev vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve veteriner ekibi sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin dereden çıkardığı 6 köpeğe veteriner ekibi müdahale etti.
Kurtarılan köpekler barınağa götürüldü.
AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
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