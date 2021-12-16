Ataşehir'de dereye düşen 6 köpek boğulmaktan kurtarıldı - Haberler
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Ataşehir'de dereye düşen 6 köpek boğulmaktan kurtarıldı

Ataşehir'de dereye düşen 6 köpek boğulmaktan kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de bulunan Kurbağalıdere'ye düşen 6 köpek, itfaiye ve Ataşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılarak veterinere teslim edildi.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de bulunan Kurbağalıdere'ye düşen 6 köpek, itfaiye ve Ataşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılarak veterinere teslim edildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Ataşehir'de 3004 Caddesi'nde yaşandı. Cadde üstünde bulunan Kurbağalıdere'ye henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 köpek düştü. Yağan yağmur dolayısıyla deredeki suyun yükselmesiyle köpeklerin zor anlar yaşadığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, veteriner ve belediye ekipleri sevk edildi.

Belediye ekiplerince uyuşturucu iğne atılarak yakalanan köpeklere veteriner ekipleri olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sırasında köpeklerden 4'ü kaçtı. Derede mahsur kalan köpeklerden 2'si kurtarılırken diğer 4 köpek de sığındıkları kanalizasyon borusundan kurtarıldı.

Yakalanan köpekler hayvan barınağına götürüldü. - İSTANBUL

Ataşehir'de dereye düşen 6 köpek boğulmaktan kurtarıldı

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