Son Dakika | ATAŞEHİR'DE DEREYE DÜŞEN 6 KÖPEĞİ KURTARMA OPERASYONU - Haberler
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Son Dakika | ATAŞEHİR'DE DEREYE DÜŞEN 6 KÖPEĞİ KURTARMA OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ATAŞEHİR'DE Kurbağalıdere'ye 6 köpek düştü.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'DE Kurbağalıdere'ye 6 köpek düştü. Köpekler itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra, veteriner ekiplerine teslim edildi.

Olay 15.30 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahellesi 3004 Caddesi'nde yaşandı. Caddede bulunan Kurbağalıdere'ye henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 köpek düştü. Suya kapılmamak için kanala sığınan köpekleri farkeden vatandaşlar durumu itfaiye ve belediyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin dereden çıkardığı 6 köpekten 4'ü kaçtı. Belediye ekiplerince yakalanan 2 köpek ise veteriner ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilerek barınağına götürüldü.

Son Dakika | ATAŞEHİR'DE DEREYE DÜŞEN 6 KÖPEĞİ KURTARMA OPERASYONU

Son Dakika | ATAŞEHİR'DE DEREYE DÜŞEN 6 KÖPEĞİ KURTARMA OPERASYONU

Son Dakika | ATAŞEHİR'DE DEREYE DÜŞEN 6 KÖPEĞİ KURTARMA OPERASYONU

Son Dakika | ATAŞEHİR'DE DEREYE DÜŞEN 6 KÖPEĞİ KURTARMA OPERASYONU

Son Dakika | ATAŞEHİR'DE DEREYE DÜŞEN 6 KÖPEĞİ KURTARMA OPERASYONU

Son Dakika | ATAŞEHİR'DE DEREYE DÜŞEN 6 KÖPEĞİ KURTARMA OPERASYONU

Son Dakika | ATAŞEHİR'DE DEREYE DÜŞEN 6 KÖPEĞİ KURTARMA OPERASYONU

Son Dakika | ATAŞEHİR'DE DEREYE DÜŞEN 6 KÖPEĞİ KURTARMA OPERASYONU

Son Dakika | ATAŞEHİR'DE DEREYE DÜŞEN 6 KÖPEĞİ KURTARMA OPERASYONU

Son Dakika | ATAŞEHİR'DE DEREYE DÜŞEN 6 KÖPEĞİ KURTARMA OPERASYONU

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