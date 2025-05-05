Ataşehir deprem risk haritası! Ataşehir depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

Ataşehir deprem riski haritası! İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan ve son yıllarda hızla gelişen Ataşehir, olası büyük İstanbul depreminde nasıl etkilenecek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hazırlanan 2019 tarihli "Ataşehir Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", bu soruya yanıt arıyor. Raporda, ilçenin zemin yapısından bina stokuna, mahalle bazlı risk analizlerinden olası can kaybı tahminlerine kadar birçok detay bulunuyor.

ATAŞEHİR DEPREM RİSK HARİTASI

İBB'nin 2019 yılında yayımladığı "Ataşehir Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini mahalle bazında analiz ediyor. Raporda, zemin sağlamlığı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor. Ataşehir'deki binaların %37'sinin orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin ediliyor. Bu durum, yapıların depreme karşı dayanıklılığını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Ataşehir İlçesi Vs30 Dağılımı

ATAŞEHİR DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Ataşehir, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alması ve Marmara fay hattına yakın konumu nedeniyle deprem riski açısından 1. derece riskli bölgeler arasında yer alıyor. İBB'nin raporuna göre, 7.5 büyüklüğündeki bir senaryo depreminde Ataşehir'de binaların %37'sinin orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin ediliyor. Bu veriler, Ataşehir'in deprem açısından yüksek risk taşıyan bir bölge olduğunu gösteriyor.

ATAŞEHİR DEPREM RİSKLİ MAHALLELER, DEPREME DAYANAKLI YERLER

Raporda, Ataşehir'deki mahalleler zemin sağlamlığına göre sınıflandırılmış. Küçükbakkalköy ve İçerenköy mahalleleri en riskli bölgeler arasında yer alıyor. Bunun dışında, Kayışdağı ve Mevlana mahalleleri de zemin açısından riskli bölgeler arasında bulunuyor. Öte yandan, Atatürk ve Barbaros mahalleleri daha sağlam zemin yapısına sahip olup, depreme karşı daha dayanıklı bölgeler olarak değerlendiriliyor.

ATAŞEHİR'DE DEPREM ZEMİN HARİTASI

Ataşehir'in zemin yapısı, deprem riskini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Raporda, zemin sağlamlığı Vs30 parametresi ile ölçülmüş. Vs30 değeri 180 m/s'den küçük olan zeminler zayıf, 600 m/s ve üzeri olanlar ise sağlam zemin olarak sınıflandırılmış. Ataşehir'de, özellikle dere yatakları ve alüvyon zeminli bölgeler zayıf zemin yapısına sahip olup, olası bir depremde daha fazla etkilenme riski taşıyor. Bu nedenle, bu bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının öncelikli olarak ele alınması öneriliyor.