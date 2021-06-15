Ataşehir'de çürüyen ağaç arabanın üstüne devrildi
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Ataşehir'de çürüyen ağaç arabanın üstüne devrildi

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - Haberler | 3. Sayfa

- Ataşehir'de çürüyen ağaç arabanın üstüne devrildi Ataşehir'de çürüyen ağaç, park halindeki bir aracın üzerine devrildi.

- Ataşehir'de çürüyen ağaç arabanın üstüne devrildi

İSTANBUL - Ataşehir'de çürüyen ağaç, park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Yaralanmanın olmadığı olayda, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kayışdağı caddesinde çürüyen ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi. Aracın kurtarılması için olay yerine itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motorlu testere yardımıyla devrilen ağacı aracın üstünden kaldırdı. Aracın park halinde olması ve içinde kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada, araçta maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinlerinden bir kişi ;"Çürümüş ağaç kendiliğinden devrildi, zaten çürümüştü kendini zor tutuyordu. Rüzgar yoktu,aracın üzerine devrildi." diye konuştu.

Ataşehir'de çürüyen ağaç arabanın üstüne devrildi
Ataşehir'de çürüyen ağaç arabanın üstüne devrildi
Ataşehir'de çürüyen ağaç arabanın üstüne devrildi
Ataşehir'de çürüyen ağaç arabanın üstüne devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik

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Ataşehir'de çürüyen ağaç arabanın üstüne devrildi - Haberler
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