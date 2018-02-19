Ataşehir'de Çorbacıdaki Silahlı Kavga

Ataşehir'de bir çorbacıda çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi yaralayan şüpheli Enver T. (36) yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı'ndaki bir çorbacıda dün meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Zafer Ü. ve Özkan O. bacağından yaralanırken, seken kurşunlardan biri de kavgayı ayırmak üzere olay yerine gelen güvenlik görevlisi Güven B.'ye isabet etti.

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, şüpheli Enver T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli Enver T. ile birlikte olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.