Ataşehir'de çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı

Ataşehir'de yağışın da etkisiyle bir kısmında çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı.

Ataşehir'de yağışın da etkisiyle bir kısmında çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kayışdağı Mahallesi Uslu Caddesi'nde daha önce altyapı çalışması yapılan ve henüz asfaltlanmayan kısımda, yağışın da etkisiyle çökme meydana geldi.

Çökme sonucu oluşan küçük çaplı çukur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Burada mahsur kalan iki araç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç