Ataşehir'de cephaneye çevrilen eve polis operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ataşehir'de cephaneye çevrilen eve polis operasyonu

Ataşehir'de cephaneye çevrilen eve polis operasyonu Ataşehir'de polis tarafından bir eve yapılan operasyonda 6 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda silah fişeği, çalıntı motosiklet ile 10 bin 250 TL para ele geçirildi.

30.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:08

Ataşehir'de cephaneye çevrilen eve polis operasyonu

İSTANBUL - Ataşehir'de polis tarafından bir eve yapılan operasyonda 6 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda silah fişeği, çalıntı motosiklet ile 10 bin 250 TL para ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi yakalandı.

Ataşehir'de Yeniçamlıca Mahallesinde bulunan bir ikamete Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 23 Haziran tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 adet tabanca ve tabancalara ait 5 adet şarjör, 1 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet şarjör, 2 adet av tüfeği, 223 adet av tüfeği fişeği, 25 adet kurusıkı tabanca fişeği, 123 adet tabanca fişeği, Silah ticaretinden elde edildiği düşünülen 10 bin 250 TL para, 1 adet çalıntı ve buluntu araca ait ruhsat, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. İkamette bulunan Serdar U. (36), Ömer Ö. (18), Ramazan Ç. (30), B.A. (16), İbrahim Ç. ve Yücel T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen Serdar U. (36), Ömer Ö. (18), Ramazan Ç. isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. B.A. (16), İbrahim Ç. ve Yücel T. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ataşehir'de cephaneye çevrilen eve polis operasyonu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü Haber
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Barcelona'da teknik direktör Setien ve futbolcular soyunma odasında tartıştı Haber
Barcelona'da teknik direktör Setien ve futbolcular soyunma odasında tartıştı
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi Haber
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var Haber
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Astronotların eğitimi için geliştirilen 'uzay kokusu' parfüm oldu Haber
Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu
Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla
Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit...
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Donald Trump Özlem Zengin Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Çocuk Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Ataşehir'de cephaneye çevrilen eve polis operasyonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 12:26:48. #1.14#
title