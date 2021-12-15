ATAŞEHİR'DE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haberler
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ATAŞEHİR'DE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR'de bir iş yerinde tezgah üzerindeki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de bir iş yerinde tezgah üzerindeki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı. Şüpheli aynı gün polis ekipleri tarafından yakalanırken, adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

Olay geçen Pazartesi Küçükbakkalköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde tezgah üzerine bırakılan cep telefonu iş yerine gelen bir kişi tarafından çalındı. Polis ekipleri hırsızlık olayı üzerine çalışma yaptı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu olayı Türkmenistan uyruklu R.R.(35) isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli aynı gün Ataşehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık olayı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde içeri giren şüpheli çevresini kontrol ettikten sonra tezgah üzerindeki cep telefonu alarak dışarı çıktığı görülüyor. Yakalanan şüpheli Açıktan Hırsızlık suçundan adli makamlara sevk edilirken, serbest bırakıldı.

ATAŞEHİR'DE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

ATAŞEHİR'DE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

ATAŞEHİR'DE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

ATAŞEHİR'DE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

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