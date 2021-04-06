Son dakika gündem: Ataşehir'de çarptığı kadının otobüsün altına sürüklenerek ölümüne neden olan sürücü yakalandı
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Son dakika gündem: Ataşehir'de çarptığı kadının otobüsün altına sürüklenerek ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Anadolu Ajansı / Adem Koç - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Ataşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken aracıyla çarptığı kadının otobüsün altına sürüklenerek ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı.

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Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı

Ataşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken aracıyla çarptığı kadının otobüsün altına sürüklenerek ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Kayışdağı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin U'nun (47), bir aracın çarpması sonucu park halindeki otobüsün altına sürüklenerek yaşamını yitirmesine ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden, kazayı yaptıktan sonra kaçan aracın plakasını belirleyen ekipler, sürücü Hüseyin B'yi, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına altı.

Emniyete götürülen zanlının, kaza sırasında aracı kendisinin kullandığını söylediği öğrenildi.

Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin U., sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir aracın çarpmasıyla park halindeki otobüsün altına sürüklenerek sıkışmıştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otobüsün altından kurtarılan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Son dakika gündem: Ataşehir'de çarptığı kadının otobüsün altına sürüklenerek ölümüne neden olan sürücü yakalandı
Son dakika gündem: Ataşehir'de çarptığı kadının otobüsün altına sürüklenerek ölümüne neden olan sürücü yakalandı
Son dakika gündem: Ataşehir'de çarptığı kadının otobüsün altına sürüklenerek ölümüne neden olan sürücü yakalandı
Son dakika gündem: Ataşehir'de çarptığı kadının otobüsün altına sürüklenerek ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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