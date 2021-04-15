ATAŞEHİR'DE CANLARINI HİÇE SAYIP ELEKTRİK KABLOLARINI KESEN ŞÜPHELİER KAMERADA
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ATAŞEHİR'DE CANLARINI HİÇE SAYIP ELEKTRİK KABLOLARINI KESEN ŞÜPHELİER KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR'de canlarını hiçe sayıp, elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

ATAŞEHİR'de canlarını hiçe sayıp, elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kabloları kesme anı kameraya yansıdı.

Ataşehir'de 3 şüpheli Küçükbakkalköy Kozyatağı bağlantı yolu ve Kayışdağı Caddesi kesişiminde bulunan elektrik trafosuna giden kabloları gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri elindeki makasla kabloyu kesti. Bu sırada polis ekipleri, kabloları kesip alan şüphelileri fark etti. Polisle şüpheliler arasında kısa süren kovalamaca yaşandı. Şüpheliler Ö.Z., S.Ş. ve İ.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin kabloları kesme anları kameralara yansıdı.

ATAŞEHİR'DE CANLARINI HİÇE SAYIP ELEKTRİK KABLOLARINI KESEN ŞÜPHELİER KAMERADA
ATAŞEHİR'DE CANLARINI HİÇE SAYIP ELEKTRİK KABLOLARINI KESEN ŞÜPHELİER KAMERADA
ATAŞEHİR'DE CANLARINI HİÇE SAYIP ELEKTRİK KABLOLARINI KESEN ŞÜPHELİER KAMERADA
ATAŞEHİR'DE CANLARINI HİÇE SAYIP ELEKTRİK KABLOLARINI KESEN ŞÜPHELİER KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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