ATAŞEHİR'DE ÇALDIKLARI EŞYALARI BATTANİYEYE SARIP TAŞIYAN HIRSIZLAR KAMERADA
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ATAŞEHİR'DE ÇALDIKLARI EŞYALARI BATTANİYEYE SARIP TAŞIYAN HIRSIZLAR KAMERADA

ATAŞEHİR'de bir evden televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan şüpheliler, çaldıkları eşyaları battaniyeye sararak götürdüler, taşımakta zorlandıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

09.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:34

ATAŞEHİR'de bir evden televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan şüpheliler, çaldıkları eşyaları battaniyeye sararak götürdüler, taşımakta zorlandıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesindeki bir evden 19 Mart günü saat 17.00 sıralarında televizyon ve dizüstü bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı. Evin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerden birinin H.Y.(16) olduğunu belirledi. Şüphelilerden H.Y. 6 Haziran günü Esatpaşa Mahallesi Başkomutan Caddesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından arandığı tespit edildi. H.Y., emniyetteki ifadesinde televizyon ve dizüstü bilgisayarı çalıp 650 lira karşılığında sattığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise iki şüphelinin evden çaldıkları televizyon ve dizüstü bilgisayarı sardıkları battaniye ile taşıdıkları görülüyor.

ATAŞEHİR'DE ÇALDIKLARI EŞYALARI BATTANİYEYE SARIP TAŞIYAN HIRSIZLAR KAMERADA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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