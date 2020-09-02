ATAŞEHİR'DE CADDEDE OYNAYAN ÇOCUĞA OTOBÜS ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA ATAŞEHİR'DE CADDEDE OYNAYAN ÇOCUĞA OTOBÜS ÇARPTI, O ANLAR KAMERADAHaber- Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)- Ataşehir'de ailesiyle birlikte düğüne giden 7 yaşındaki çocuğa cadde üzerinde oyun oynadığı sırada otobüs çarptı.

ATAŞEHİR'DE CADDEDE OYNAYAN ÇOCUĞA OTOBÜS ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)- Ataşehir'de ailesiyle birlikte düğüne giden 7 yaşındaki çocuğa cadde üzerinde oyun oynadığı sırada otobüs çarptı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de meydana geldi. Ailesiyle birlikte düğüne giden 7 yaşındaki Ziyayeddin Demirci, anne ve babası düğündeyken dışarı çıkarak arkadaşıyla caddede oynamaya başladı. Bir süre sonra cadde üzerinde ilerleyen bir İETT otobüsü aniden yola fırlayan küçük çocuğa çarptı. Olayı gören vatandaşlar Demirci'nin yardımına koştu. Düğünde bulunan davetliler ise kaza sonrası olay yerinde toplandı. İhbar üzerine caddeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. İETT şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri de koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle düğünü dağıttı.

Kaynak: DHA