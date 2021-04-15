Ataşehir'de buzdolabı hırsızlığı kamerada
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Ataşehir'de buzdolabı hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de buzdolabı hırsızlığı kamerada Kucaklayarak çaldıkları buzdolabını 80 TL'ye sattılar Ataşehir'de bir dükkanın önünde bulunan buzdolabı hırsızların hedefi oldu.

Ataşehir'de buzdolabı hırsızlığı kamerada

Kucaklayarak çaldıkları buzdolabını 80 TL'ye sattılar

İSTANBUL - Ataşehir'de bir dükkanın önünde bulunan buzdolabı hırsızların hedefi oldu. İki şahıs buzdolabını kucaklarına aldıkları gibi otomobilin bagajına atarak kaçtı. Şahıslar çaldıkları buzdolabını bir hurdacıya 80 TL karşılığında sattı. Buzdolabı hırsızlığı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ataşehir Kayışdağı Mahallesinde bulunan bir dükkanın önünde bulunan buzdolabı hırsızların hedefi oldu. İki şahıs gözlerine kestirdikleri buzdolabını kucaklarına alarak otomobillerinin bagajına koydu ardından hızla uzaklaştı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında, iş yeri güvenlik kamera görüntülerin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar sonucu, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden M.A. isimli şahıs, 15.04.2021 günü ikametinde kıskıvrak yakalandı. Çalışmaların devamında şahısların çalmış oldukları çamaşır makinesini Küçükbakkalköy Mahallesinde hurdacı olarak faaliyet gösteren bir işyerine 80 TL karşılığında sattıkları belirlendi. İşyeri sahibi A.D. isimli şahıs da aynı gün yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden, "suç eşyası satın alma" suçundan hakkında işlem yapılan A.D. isimli şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı. "Açıktan hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edilen M.A. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan buzdolabının hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ataşehir'de buzdolabı hırsızlığı kamerada
Ataşehir'de buzdolabı hırsızlığı kamerada
Ataşehir'de buzdolabı hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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