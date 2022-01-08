Ataşehir'de bir otomobil marketin içine girdi
AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel
Ataşehir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, marketin camını kırarak içeri girdi.
ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, marketin camını kırarak içeri girdi.
Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Yolu Caddesi'nde geri manevra yapan otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil, arkada bulunan bir marketin cam duvarlarını kırarak içeriye girdi.
Kazayı yapan otomobil olay yerinden çekilirken, marketin kırılan camları da değiştirildi.
AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri
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