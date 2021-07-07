Ataşehir'de bir lokantada sanal tombala oynadığı belirlenen 4 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ataşehir'de bir lokantada sanal tombala oynadığı belirlenen 4 kişiye para cezası verildi

Ataşehir'de bir lokantada sanal tombala oynadığı belirlenen 4 kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Ataşehir'de lokanta olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde sanal tombala oynadıkları belirlenen 4 kişiye para cezası uygulandı.

Ataşehir'de lokanta olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde sanal tombala oynadıkları belirlenen 4 kişiye para cezası uygulandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetih Mahallesi'ndeki bir lokantada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerine gece baskın düzenleyen ekipler, bilgisayar üzerinden sanal tombala oynayan 4 şüpheliyi yakaladı.

Buradaki dizüstü bilgisayarlara el konulurken iş yeri sorumlusu T.A. hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Zeki Müren Ebru Gündeş Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ataşehir'de bir lokantada sanal tombala oynadığı belirlenen 4 kişiye para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 15:53:44. #1.15#

title