Ataşehir'de bir lokantada sanal tombala oynadığı belirlenen 4 kişiye para cezası verildi
Ataşehir'de lokanta olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde sanal tombala oynadıkları belirlenen 4 kişiye para cezası uygulandı.
Ataşehir'de lokanta olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde sanal tombala oynadıkları belirlenen 4 kişiye para cezası uygulandı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetih Mahallesi'ndeki bir lokantada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yerine gece baskın düzenleyen ekipler, bilgisayar üzerinden sanal tombala oynayan 4 şüpheliyi yakaladı.
Buradaki dizüstü bilgisayarlara el konulurken iş yeri sorumlusu T.A. hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış