Ataşehir'de bir kişi tartıştığı oğlunu öldürdü
Ataşehir'de tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba gözaltına alındı.
21.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:29
Ataşehir'de tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba gözaltına alındı.
Yunus Emre Caddesi Öğretmen Evleri Durağı'nın arkasında oğluyla tartışan S.K, oğlu U.K'yi (40) tabanca ile başından vurdu.
Ağır yaralanan U.K. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Olay yerinde bekleyen baba, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyete götürülen S.K'nin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA