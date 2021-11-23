Ataşehir'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
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Ataşehir'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
Ataşehir'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Ataşehir'de 5 katlı binanın altında bulunan iş yerinde doğalgaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de 5 katlı binanın altında bulunan iş yerinde doğalgaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir fırında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı doğalgaz patlaması meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Fırında yaşanan patlamanın etkisiyle camlar kırıldı, yan taraftaki iş yerinde de maddi hasar meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı iş yerinin önü güvenlik şeridiyle kapatıldı, İGDAŞ ekipleri iş yerine giden doğalgazı kesti.

Patlamada çalıştıkları iş yerinde maddi hasar oluştuğunu söyleyen Gökhan Berik, "Biz tezgahtaydık bir anda patlama oldu. İş yerimizin üst katında çökme oldu. Baya zararımız var. Çok şiddetli bir patlamaydı." şeklinde konuştu.

Ekipler, patlama nedeniyle kullanılamaz hale gelen iş yerinde inceleme yapıyor.

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

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