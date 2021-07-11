ATAŞEHİR'DE BİR GARİP KAZA: İÇİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN OLMADIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
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ATAŞEHİR'DE BİR GARİP KAZA: İÇİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN OLMADIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI

ATAŞEHİR'DE BİR GARİP KAZA: İÇİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN OLMADIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ataşehir'de sürücüsünün park ettikten sonra içinden ayrıldığı otomobil, bir süre sonra hareket edip kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.

Ataşehir'de sürücüsünün park ettikten sonra içinden ayrıldığı otomobil, bir süre sonra hareket edip kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Saniyeler öncesinde insanların ve bir kişinin bebek arabasıyla geçtiği, araç hareketliliğinin yaşandığı caddede şans eseri yaralanan olmadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 DIM 146 plakalı otomobili sağ şeride park eden sürücü araçtan indi. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle hareket eden otomobil, sol şeritteki kaldırıma çıkıp merdivenlere çarparak takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaza sonucu takla atan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Caddedeki kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası aracılığıyla kaydedildi. Görüntülere göre, sürücü park ettiği araçtan iniyor ve bir süre sonra otomobil hareket ederek kaldırımdaki merdivenlere çarptıktan sonra takla atıyor. Kazanın olduğu kaldırımda, olaydan saniyeler öncesinde park halindeki bir aracın ayrıldığı, insanların ve bir kişinin bebek arabasıyla geçtiği de görülüyor. Şans eseri kaza da yaralanan olmazken otomobil de maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü ---------------------

-Güvenlik kamerasında kaza anı


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ATAŞEHİR'DE BİR GARİP KAZA: İÇİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN OLMADIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI - Haberler
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