Ataşehir'de bir binada yangın çıktı

Ataşehir'de bir binanın dördüncü ve çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ataşehir'de bir binanın dördüncü ve çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Akyazı Caddesi'nde bulunan bir binanın dördüncü ve çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu