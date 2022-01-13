Ataşehir'de bir avukatı yaralayarak gasbeden saldırganlar tutuklandı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de avukat Ahmet Refik Güven'i bıçakla yaralayarak gasbeden yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak Çarşamba günü gece 00.15 sıralarında yabancı uyruklu 3 kişi, avukat Ahmet Refik Güven'i bacağından bıçaklayarak cep telefonunu gasbetti.

Aynı şüphelilerin daha sonra Yenisahra Mahallesi'nde B.S isimli kişiye de gasp teşebbüsünde bulunduğu bilgisini edinen ekipler, şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Her iki konuyla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen yabancı uyruklu şüpheliler E.A, R.S. ve S.E aynı gece yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında olayda kullanıldıkları bıçak ile gasp sonucu elde ettikleri cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler, "gasp" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Avukat Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece eve dönerken konuştuğu cep telefonunu kapattığı sırada arkadan saldırıya uğradığını söyledi.

Güven, olayı şöyle anlattı:

"Bir tek 'para ver' kelimesini biliyorlardı. Onlara durmalarını, para vereceğimi söyledim ama anlamadılar. Bacağıma bıçak sapladılar. Sonra sokağın başında birinin geldiğini görünce aralarından biri, diğer ikisini ikna edip götürdü. Olay yerinde bacağıma tampon yaptım, motokurye arkadaşın yardımıyla kız arkadaşımın evine gidip polisi aradım. Sonrasında polise ifade verip, hastaneye gittim. Dizimin altına 6-7 dikiş atıldı. 8-9 gündür evde yatıyorum, fizik tedaviye başlayacağım. O gece yardımcı olan sağlıkçı ve polis arkadaşlara çok teşekkür ederim, çok ilgilendiler."