Ataşehir'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ataşehir'de Fenerbahçe-Khimki Moskova takımları arasındaki Turkish Airlines Euroleague Basketbol maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
27.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:54
Ataşehir'de Fenerbahçe-Khimki Moskova takımları arasındaki Turkish Airlines Euroleague Basketbol maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, mu¨sabaka nedeniyle yarın saat 17.45'ten itibaren Ihlamur Sokağı'nın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısım) trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Kaynak: AA