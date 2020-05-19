Ataşehir'de bandolu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması
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Ataşehir'de bandolu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması

Ataşehir'de bandolu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması Ataşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ataşehir'de bandolu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması
19.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:25

Ataşehir'de bandolu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması

İSTANBUL - Ataşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Türk bayrağının asıldığı araç, ilçenin sokaklarında turlayarak renkli görüntüler oluşturdu. Üstü açık kamyondaki bando takımının seslendirdiği marşlara vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti. Başkan Battal İlgezdi de konvoya katılarak halkın bayram coşkusuna ortak oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, Ataşehir'de adeta sokaklara taştı. Kırmızı beyaz Türk bayrağının asıldığı kamyon, ilçenin sokaklarında turlayarak renkli görüntüler oluşturdu. Üstü açık kamyondaki bando takımı, 19 Mayıs için marşlar seslendirdi. Evlerinde kalan vatandaşlar ve sokaktaki vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyu selamlayarak bayram coşkusuna ortak oldu. Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de etkinliğe katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan İlgezdi, yaptığı kısa konuşmada vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Kaynak: İHA

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