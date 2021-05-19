Ataşehir'de bando ekibiyle 19 Mayıs coşkusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ataşehir'de bando ekibiyle 19 Mayıs coşkusu

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Kültür Sanat

- Ataşehir'de bando ekibiyle 19 Mayıs coşkusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta ve Ataşehir'de kutlandı.

- Ataşehir'de bando ekibiyle 19 Mayıs coşkusu

İSTANBUL - Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta ve Ataşehir'de kutlandı. Bando takımı eşliğinde sokak sokak dolaşan araç konvoyu ile 19 Mayıs coşkusu tüm Ataşehir'i sardı.

Ataşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Covid-19 pandemi kurallarına uygun olarak, maskeli ve sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen Atatürk Anıtına çelenk sunma törenine; Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Özge Çankaya, Belediye Başkan Yardımcıları, Ataşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Kudret Arslan, Belediye Birim Müdürleri, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın ile siyasi parti ilçe temsilcileri, muhtarlar ve Ataşehirli vatandaşlar katıldı.

Resmi tören Ataşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Özge Çankaya'nın, Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler ve muhtarlar da sırasıyla anıta çelenk sundular.

19 Mayıs konvoyu tüm Ataşehir'e bayram coşkusu yaşattı

Çelenk sunma töreninin ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için koronavirüs salgını dolayısıyla yalnızca ses araçları ve bandonun yer aldığı bir kutlama hazırlandı. 2 tır, 1 otobüs ve 9 ses aracıyla Ataşehir'in 17 mahallesinde 19 Mayıs konvoyu yapıldı. Türk bayraklarıyla süslenen araçlar, ilçenin sokaklarında turlayarak Ataşehir'e bayram coşkusunu yaşattı. Üstü açık kamyondaki bando takımının seslendirdiği marşlara vatandaşlar, Türk bayrakları sallayarak eşlik etti. Evlerinin camlarından da bayraklar sallayarak eşlik eden vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Ataşehir'de bando ekibiyle 19 Mayıs coşkusu
Ataşehir'de bando ekibiyle 19 Mayıs coşkusu
Ataşehir'de bando ekibiyle 19 Mayıs coşkusu
Ataşehir'de bando ekibiyle 19 Mayıs coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Cansu Dere Deniz Çakır Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Şenol Güneş Hakan Arslan Josef De Souza Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ataşehir'de bando ekibiyle 19 Mayıs coşkusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 18:13:55. #1.11#

title