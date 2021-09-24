Ataşehir'de balataları yanan İETT otobüsünün yolcuları başka otobüslere bindi

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de balataları yanan İett otobüsünün yolcuları, TEM otoyolu bağlantı yolunda başka otobüslere bindi.

TEM otoyolu bağlantı yolunda Sultanbeyli- Üsküdar seferini yapan 34 TP 8880 plakalı İETT'ye bağlı halk otobüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle balataları yanmaya başladı.

Yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, şoförün yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Bir süre yol kenarında bekleyen yolcular, bölgeden geçen diğer otobüslere bindi.