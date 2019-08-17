ATAŞEHİR'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Ataşehir'de TEM vağlantı yolu Küçükbakkalköy mevkinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar altı geçitte mahsur kaldı.
17.08.2019 17:23
Ataşehir'de TEM vağlantı yolu Küçükbakkalköy mevkinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar altı geçitte mahsur kaldı. Sürüclüer kendi imkanlarıyla araçtan inerken yol trafiğe kapandı. Bir seyyar satıcı tezgahının da sel suyunda mahsur kaldığı görüldü. Vatandaşların yardımıyla seyyar satıcı tezgahı kurtarıldı.
Görüntü Dökümü:
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Mahsur kalan araçlardan görüntü
Sürücülerin görüntüsü
Mahsur kalan seyyar satıcı
Yolun polis yatafındna kapanması
Genel ve detay görüntüler
17.08.2019 - 15.28 Haber Kodu : 190817136
- İstanbul
Kaynak: DHA