ATAŞEHİR'DE  ARAÇLAR MAHSUR KALDI

17.08.2019 17:23

Ataşehir'de TEM vağlantı yolu Küçükbakkalköy mevkinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar altı geçitte mahsur kaldı. Sürüclüer kendi imkanlarıyla araçtan inerken yol trafiğe kapandı. Bir seyyar satıcı tezgahının da sel suyunda mahsur kaldığı görüldü. Vatandaşların yardımıyla seyyar satıcı tezgahı kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------

Mahsur kalan araçlardan görüntü

Sürücülerin görüntüsü

Mahsur kalan seyyar satıcı

Yolun polis yatafındna kapanması

Genel ve detay görüntüler

17.08.2019 - 15.28 Haber Kodu : 190817136

Kaynak: DHA

- İstanbul