Ataşehir'de aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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Ataşehir'de aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel
Ataşehir'de aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Ataşehir'de yayaya aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Ataşehir'de yayaya aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kayışdağı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin U'ya (47), çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü Hüseyin B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Hüseyin B, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren sürücü Hüseyin B, olay saatinde mal almak amacıyla hale gittiğini belirterek, "Aracın maktule çarptığını ben fark etmedim. Hale gittikten sonra aracın farının kırık olduğunu gördüm. Halden mal aldım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Hakimlik, sürücü Hüseyin B'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde 6 Nisan'da gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin U., sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir aracın çarpmasıyla park halindeki otobüsün altına sürüklenerek sıkışmıştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otobüsün altından kurtarılan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerinden, kazayı yaptıktan sonra kaçan aracın plakasını belirleyen polis ekipleri, sürücü Hüseyin B'yi, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

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