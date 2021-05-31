ATAŞEHİR'DE ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN ÇUKUR KABUSU
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ATAŞEHİR'DE ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN ÇUKUR KABUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Mustafa ESEN İSTANBUL DHAAtaşehir'de sabah saatlerinde enerji iletim hatları için çalışma yapılan yollarda bir çok sürücü çukur kabusu yaşadı.

Haber-Kamera Mustafa ESEN İSTANBUL DHA

Ataşehir'de sabah saatlerinde enerji iletim hatları için çalışma yapılan yollarda bir çok sürücü çukur kabusu yaşadı. Yağmurun da etkisi ile çöken toprak zemine düşerek mahsur kalan sürücüler, itfaiye ve çekicilerden yardım istedi.

Kayışdağı Mahallesi Uslu Caddesi üzerinde yaklaşık 10 gündür süren yer altı enerji hatları döşeme çalışması, sabah saatlerinde yağmurun da etkili olması ile birlikte sürücülerin kabusu oldu. Sokaklardan caddeye çıkmak isteyen 2 araç, çukura düşerek mahsur kaldı. Zor durumda kalan sürücülerin imdadına ise itfaiye ve çekiciler yetişti. Sokaktan caddeye çıkarken çukura düşen bir kamyonet itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yine çukura düşen bir otomobil ise çekici tarafından kurtarıldı. Cadde üzerinde çalışmalar sırasında bazı alanların betonlandığı bazı alanların ise toprakla kapatıldığı görüldü. Yaşanan kazaların ardından trafik ekipleri sokakları trafiğe kapattı.

Çukura düşen kamyonette bulunan Adem Kaya, Sabah işe gidecektik. Burada mağdur olduk. Burayı kazmışlar ama beton dökmemişler. Araba içerisine girince mağdur olduk. Aracın ön takımları gitti. İtfaiyenin yardımı ile çıkabildik dedi.

Çukura düşen otomobilin sürücüsü Bekir Şentürk, Yukarıdan aşağı gelirken araba bir anda oturdu. Burada herhalde altını iyi doldurmamışlar. Araba böyle kaldı. İtfaiyeden ve çekicilerden yardım istedik şeklinde konuştu.

ATAŞEHİR'DE ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN ÇUKUR KABUSU
ATAŞEHİR'DE ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN ÇUKUR KABUSU
ATAŞEHİR'DE ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN ÇUKUR KABUSU
ATAŞEHİR'DE ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN ÇUKUR KABUSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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