Ataşehir'de alkollü sürücü dehşeti: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ataşehir'de alkollü sürücü dehşeti: 3 yaralı

23.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:46

- Ataşehir'de alkollü sürücü dehşeti: 3 yaralı Ataşehir'de alkollü araç sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca arkadan çarptı.

- Ataşehir'de alkollü sürücü dehşeti: 3 yaralı

İSTANBUL - Ataşehir'de alkollü araç sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonrası 3 kişi yaralandı. Tedavi altına alınmak istenen alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kaza, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirlenen 34 CEA 422 plakalı Peugeot 301 markalı araç sürücüsü aşırı hız yaptığı esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca arkadan çaptı. Meydana gelen kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan alkollü şahsın arkadaşını kurtarmak için çalışmalara başladı. Öte yandan çarpmanın etkisiyle kazada yaralanan 2 araç sürücü ise adrese gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek istemediğini belirterek, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay yerinde bulunan Nazır Yıldırım isimli vatandaş, "Buradan geçerken zincirleme kaza olduğunu gördüm. Sürücülerden birisi alkollüymüş. Araçlara arkadan çarpınca zincirleme kaza oldu. Yaralılarımız var" diye konuştu.

Ataşehir'de alkollü sürücü dehşeti: 3 yaralı
Ataşehir'de alkollü sürücü dehşeti: 3 yaralı
Ataşehir'de alkollü sürücü dehşeti: 3 yaralı
Ataşehir'de alkollü sürücü dehşeti: 3 yaralı
Ataşehir'de alkollü sürücü dehşeti: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Dizdar Türkan Şoray Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Şenol Güneş Ünal Karaman Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ataşehir'de alkollü sürücü dehşeti: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 21:46:56. #1.16#
title