Ataşehir'de akşamları yazlık sinema keyfi
Açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkaran Ataşehir Belediyesi, ailecek izlenebilecek filmleri parklara getirerek yaz akşamlarını renklendirecek.
Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz etkinliklerinde parklarda açık hava sinema gösterimleri yapılacak. 19 Temmuz Cuma akşamı başlayacak film gösterimleri 4 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek.
Türk Sinemasının son yıllardaki en beğenilen filmlerinden olan; Organize İşler Sazan Sarmalı, Hadi Be Oğlum ve Hedefim Sensin isimli filmler 9 farklı mahallede izleyiciyle ücretsiz olarak buluşacak.
19 Temmuz Cuma akşamı Mustafa Kemal Mahallesi Deniz Gezmiş Parkı'nda Organize İşler Sazan Sarmalı filminin gösterimiyle başlayacak açık hava sinema keyfi; Fetih, Esatpaşa, İçerenköy, Atatürk, Küçükbakkalköy, Ferhatpaşa, Kayışdağı ve Yeni Çamlıca mahallelerinde devam edecek. Filmler her akşam saat 20.30'da başlayacak.
Kaynak: Bültenler
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