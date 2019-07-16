Ataşehir'de akşamları yazlık sinema keyfi

Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz etkinliklerinde parklarda açık hava sinema gösterimleri yapılacak. 19 Temmuz Cuma akşamı başlayacak film gösterimleri 4 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek.

Türk Sinemasının son yıllardaki en beğenilen filmlerinden olan; Organize İşler Sazan Sarmalı, Hadi Be Oğlum ve Hedefim Sensin isimli filmler 9 farklı mahallede izleyiciyle ücretsiz olarak buluşacak.

19 Temmuz Cuma akşamı Mustafa Kemal Mahallesi Deniz Gezmiş Parkı'nda Organize İşler Sazan Sarmalı filminin gösterimiyle başlayacak açık hava sinema keyfi; Fetih, Esatpaşa, İçerenköy, Atatürk, Küçükbakkalköy, Ferhatpaşa, Kayışdağı ve Yeni Çamlıca mahallelerinde devam edecek. Filmler her akşam saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak: Bültenler