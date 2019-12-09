ATAŞEHİR'DE ADRES SORMA BAHANESİYLE TACİZ İDDİASI: ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Haberler » Güncel » ATAŞEHİR'DE ADRES SORMA BAHANESİYLE TACİZ İDDİASI: ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haber

ATAŞEHİR'DE ADRES SORMA BAHANESİYLE TACİZ İDDİASI: ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera.Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAAtaşehir'de, otomobilinin içerisindeyken yoldan geçen eski basketbolcu D.Ç. adlı kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşıp, cinsel organını gösterdiği iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

09.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:53
ATAŞEHİR'DE ADRES SORMA BAHANESİYLE TACİZ İDDİASI: ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera.Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

'de, otomobilinin içerisindeyken yoldan geçen eski basketbolcu D.Ç. adlı kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşıp, cinsel organını gösterdiği iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Ataşehir'de dün meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü,  eski basketbolcu D.Ç. adlı kadınının yanına yaklaşarak ona adres sordu. Ardından da genç kadına cinsel organını gösterdi. Genç kadının tepki göstermesi üzerine sürücü, otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Kadın basketbolcunun, cep telefonu kamerasına kaydettiği o anların görüntüleri sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak tepki gördü. D.Ç., polise giderek sürücüden şikayetçi oldu. Plakayı tespit eden Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Cihan U.(26) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Cihan  U.. Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alındı.  Cihan U.  emniyette suçlamaları kabul etmeyerek "Tuvaletten çıktım, fermuarım açık kamış" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.  Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli, Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Polis merkezinden görüntü-Şüphelinin çıkışı-Polis otosuna bindirilmesi-Genel ve detay görüntüler

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler