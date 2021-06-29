Ataşehir'de 8. kattan düşen kadının ölümüne ilişkin 2 kişiye dava açıldı
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Ataşehir'de 8. kattan düşen kadının ölümüne ilişkin 2 kişiye dava açıldı

Ataşehir'de 8. kattan düşen kadının ölümüne ilişkin 2 kişiye dava açıldı
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Ataşehir'de Şeyda Yılmaz'ın bir binanın 8. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 2 kişi hakkında dava açıldı.

Ataşehir'de Şeyda Yılmaz'ın bir binanın 8. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 2 kişi hakkında dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, arkadaş olan sanıklar Emre Ateş ile Muhammed Demir'in 17 Eylül 2020'de Ataşehir'de bir restorana gittikleri, ilerleyen saatlerde burada arkadaşıyla oturan Şeyda Yılmaz ile sohbet ettikleri ardından Yılmaz'la Demir'e ait bir rezidansın 8. katındaki daireye gittikleri aktarıldı.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanık Muhammed Demir, Yılmaz ve sanık Ateş'in 1 saat zaman geçirdikten sonra Ateş'in daireden gittiğini, çok geçmeden dışarıdan duyduğu ses üzerine aşağıya baktığında Yılmaz'ın yerde yattığını gördüğünü, güvenlik görevlilerine ve Emre Ateş'e haber verdiğini ileri sürdü.

Sanıkların suçlamaları kabul etmedikleri belirtilen iddianamede, Şeyda Yılmaz'ın annesi kızının herhangi bir sorunu olmadığını, intihar edebileceğini düşünmediğini belirterek, sanıklardan şikayetçi oldu.

Cinsel saldırı

Adli Tıp raporlarında Şeyda Yılmaz'ın tırnak örneklerinde her iki şüpheliye ait DNA profillerinin tespit edildiği kaydedilen iddianamede, olay günü önce Emre Ateş'in Şeyda Yılmaz'a cinsel saldırıda bulunduğu, Ateş'in evden ayrılmasının ardından diğer sanık Muhammed Demir'in de cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiği aktarıldı.

Yılmaz'ın düştüğü odanın kapısının içeriden kilitli ve anahtarın mağdurun bulunduğu tarafta takılı olması, üzerinde ayakkabısı, çantası ve kıyafetlerinin bulunmasının cinsel saldırı olayını doğruladığı vurgulanan iddianamede, Yılmaz'ın olay yerinden kaçıp kurtulmasına zanlıların engel oldukları kaydedildi.

İddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde Yılmaz'ın hürriyetini tahdit ettikleri, cinsel saldırıda bulundukları, cebir kullanarak intihara sürükledikleri, bu nedenle de kasten öldürme eyleminden sorumlu olmaları gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda iddianamede, sanıklar Emre Ateş ile Muhammed Demir'in "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle intihara yönlendirme" suçlarından ayrı ayrı müebbet hapisle 21'er yıldan 33'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Zanlılar ilerleyen günlerde Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

Son dakika haberleri! Ataşehir'de lüks rezidansta sır ölüm; 2 şüpheliye ayrı ayrı müebbet ve 33 yıla kadar hapis istemi
Son dakika haberleri! Ataşehir'de lüks rezidansta sır ölüm; 2 şüpheliye ayrı ayrı müebbet ve 33 yıla kadar hapis istemi
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Ataşehir'de 8. kattan düşen kadının ölümüne ilişkin 2 kişiye dava açıldı - Haberler
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