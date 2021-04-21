Ataşehir'de 6 bin çocuk 23 Nisan'ı resmetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ataşehir'de 6 bin çocuk 23 Nisan'ı resmetti

Ataşehir'de 6 bin çocuk 23 Nisan'ı resmetti
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Ataşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği resim şenliğine 6 bin çocuk katıldı.

Ataşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği resim şenliğine 6 bin çocuk katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklarda 23 Nisan bilincinin oluşturulması ve milli bayramlara olan ilgilerinin artırılması amacıyla hazırlanan resim şenliğinde çocuk bayramı coşkusunu en iyi yansıtan resimler seçildi. Şenliğe katılan her çocuğa, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bir kırtasiye seti hediye edildi.

6 bin resim arasından seçilen 10 resim, 23 Nisan haftasında Ataşehir Belediyesine ait billboardlarda yer alarak sergilenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ersin Tatar Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ataşehir'de 6 bin çocuk 23 Nisan'ı resmetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 11:54:07. #1.15#

title