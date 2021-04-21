Ataşehir'de 6 bin çocuk 23 Nisan'ı resmetti

Ataşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği resim şenliğine 6 bin çocuk katıldı.

Ataşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği resim şenliğine 6 bin çocuk katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklarda 23 Nisan bilincinin oluşturulması ve milli bayramlara olan ilgilerinin artırılması amacıyla hazırlanan resim şenliğinde çocuk bayramı coşkusunu en iyi yansıtan resimler seçildi. Şenliğe katılan her çocuğa, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bir kırtasiye seti hediye edildi.

6 bin resim arasından seçilen 10 resim, 23 Nisan haftasında Ataşehir Belediyesine ait billboardlarda yer alarak sergilenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz