Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

ATAŞEHİR'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

01.12.2019 23:18 | Son Güncelleme: 01.12.2019 23:18
Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
ATAŞEHİR'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Fatihbey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede tüm çatı katını sardı. İddiaya göre sobadan çıkan kıvılcımların çatı katında bulunan izocamlara sıçraması sonucu yangın büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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