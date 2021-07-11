Ataşehir'de 4 katlı bina alevlere teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ataşehir'de 4 katlı bina alevlere teslim oldu

Ataşehir'de 4 katlı bina alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısında, işçilerin açık unuttuğu tüpün sıcaktan patlamasıyla yangın çıktı.

Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısında, işçilerin açık unuttuğu tüpün sıcaktan patlamasıyla yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın teras katını da sardı. Çatısı yanan bina drone ile havadan görüntülendi.

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesinde bulunan 4 katlı bir binada saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının çatıda çalışma yapan işçilerin açık unuttuğu tüpün sıcaktan dolayı patlamasıyla çıktığı iddia edildi. Binanın çatısında başlayan yangın binanın teras katını da sardı. Yangın nedeniyle hem çatı hem de teras katında büyük maddi hasar oluştu. Çevreye yayılan alev ve dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevrede de paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangına tanık olan esnaf Ahmet Şeker, "Birdenbire sesler geldi. Binanın çatısında zaten çalışmalar vardı. Çalışan çatı elemanları sanırım yanlış hamlede bulunmuşlar. Bir patlama sesi ile birlikte zaten itfaiyeler buraya gelerek müdahale etti" dedi.

Ümit Sığırcı ise, "İnşaat işçileri çalışma sonrası sanırım tüpü açık unutmuşlar. Havanın sıcak olması ile birlikte tüp patlama yapmış. Bundan dolayı da çatı bir anda alev aldı. Biz de yangını fark edince hemen dışarı çıktık. İtfaiye ekipleri geldi yaklaşık bir buçuk saattir yangın sürüyor" dedi.

Öte yandan alevlere teslim olan binanın çatısı drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD'de 'alev hortumu' görüldü
ABD'de "alev hortumu" görüldü
Foça'daki yangını, oyun oynayan iki çocuğun çıkardığı iddia edildi
Foça'daki yangını, oyun oynayan iki çocuğun çıkardığı iddia edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Düm Tek Tek Demet Akalın Sertab Erener
Spor Mesut Özil Arda Turan Aykut Kocaman Abdullah Avcı Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ataşehir'de 4 katlı bina alevlere teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 01:23:38. #1.15#

title