Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşeti;13 şüpheli gözaltına alındı-1
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Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşeti;13 şüpheli gözaltına alındı-1

Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşeti;13 şüpheli gözaltına alındı-1
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali AKSOYER / ATAŞEHİR'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı.

Ali AKSOYER/ ATAŞEHİR'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı. Öldürülen kadının eski kocası Süleyman Aydın da 20'nci kattan atlayarak intihar etmişti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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